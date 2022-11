Die Ortsgruppe Neustadt der Frauenselbsthilfe Krebs feiert am 24. November ihr 40-jähriges Bestehen. Sie begeht dieses Jubiläum um 17 Uhr mit einer Andacht in der Stiftskirche. Zur Andacht und dem anschließenden Empfang sind Mitglieder, Betroffene, Angehörige und Interessierte eingeladen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Secco Singers aus Niederkirchen.

Die Frauenselbsthilfe Krebs arbeitet als bundesweite Selbsthilfeorganisation nach dem Motto „Auffangen, Informieren, Begleiten“. Die Ortsgruppe Neustadt bietet regelmäßige Treffen für Betroffene an – mit der Möglichkeit, sich auszutauschen, Vorträge zur Krankheit Krebs zu hören sowie durch gemeinsame Unternehmungen in der Region Kraft zu schöpfen. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Veranstaltungen kostenfrei. Das Jahresprogramm 2023 der Ortsgruppe wird am 13. Januar um 16 Uhr beim Neujahrsempfang in der Heim’schen Sektkellerei vorgestellt. Über Spenden freut sich die Ortsgruppe mit ihren Vorsitzenden Irene Fuchs-Blank und Hiltrud Müller (fuchsblank.irene@yahoo.de) – Konto: Frauenselbsthilfe Krebs Neustadt, Sparkasse Rhein-Haardt: IBAN DE 25 5465 1240 1019 3004 07.r