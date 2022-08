Am Freitag, 16. September, findet zum dritten Mal das Frauenmahl statt – ab 18 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen. Der Kartenvorverkauf läuft. Der Eintritt kostet 35 Euro und beinhaltet die Teilnahme an den Reden sowie ein vegetarisches Vier-Gänge-Menü und ein Glas Secco. Der Frauenausschuss des Dekanatsarbeitskreises Bildung und Gesellschaft im Protestantischen Kirchenbezirk Neustadt veranstaltet das Frauenmahl in Zusammenarbeit mit der Katholischen Frauenseelsorge im Bistum Speyer und der Gleichstellungsstelle der Stadt Neustadt. Mit dem Frauenmahl wird eine Tradition aus dem Hause Luther aufgegriffen: In geselliger Runde werden Tischreden gehalten und es wird diskutiert. In jeweils siebenminütigen Beiträgen geht es um Europa. Die Impulse kommen von Jutta Paulus aus Neustadt, Abgeordnete im Europaparlament, Ulrike Groß aus Speyer, geistliche Beirätin des Katholischen Deutschen Frauenbunds, RHEINPFALZ-Redakteurin Dagmar Gilcher, Inge Rühl von der Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Werks in Hanau sowie zwei Vertreterinnen der Mannheimer Gruppe „Junge Europäerinnen“. Da es keine Abendkasse gibt, gibt es Karten nur im Vorverkauf an diesen Stellen: Katholisches Pfarramt Hl. Theresia von Avila, Schwesternstraße 11, Neustadt, Telefon 06321 2902; Protestantisches. Dekanat Neustadt, Schütt 9, Neustadt, Telefon 06321 398921 sowie bei der Gemeindebücherei Haßloch, Rathausplatz 3, Telefon 06324 935451.