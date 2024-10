Zum 33. Mal finden vom 7. bis 18. November die Frauenkulturtage in Haßloch statt. Zwei Lesungen stehen auf dem Programm. Publikumsmagnet dürfte wieder der „Markt der schönen Dinge“ am 9. November im Ältesten Haus und im Kulturviereck sein.

Die Veranstaltungsreihe ist ein fester Bestandteil im Kalender der Gemeinde Haßloch. Die Frauenkulturtage werden jedes Jahr im November von der Haßlocher Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen, der Gemeindebücherei und dem Jugend- und Kulturhaus Blaubär organisiert. Begleitet werden die Frauenkulturtage von einer Buchausstellung mit aktueller Frauenliteratur in der Gemeindebücherei vom 15. Oktober bis zum 18. November.

Auftakt der Frauenkulturtage ist am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr im Kulturviereck (Gillergasse 14) eine humorvolle Comedy-Lesung der Autorin und RHEINPFALZ-Kolumnistin Anne Vogd mit dem Titel „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt – Eine Boomer-Mutter packt aus“. Dabei gibt sie Einblicke in das Zusammenleben mit ihrer erwachsenen Tochter, die nach dem Studium nach Hause zurückkehrt. Die Lesung behandelt den Generationenkonflikt zwischen einer Boomer-Mutter und einer jungen Frau, die sich für Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit engagiert. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro im Vorverkauf.

Am Samstag, 9. November, findet der „Markt der schönen Dinge“ im Ältesten Haus und im Kulturviereck (Gillergasse 11 und 14) statt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren rund 35 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region Kunsthandwerk wie Schmuck, Keramik, Floristik und vieles mehr. Der Eintritt ist frei. Im vorweihnachtlichen Ambiente wird auch der erste Winzerglühwein der Saison ausgeschenkt.

Am Donnerstag, 14. November, liest die Autorin Mirrianne Mahn aus ihrem Debüt-Roman „Issa“, der das Leben einer jungen Frau zwischen zwei Welten beschreibt. Die Protagonistin Issa reist nach Kamerun, ins Land ihrer Kindheit, und wird dort mit Fragen der Identität und des kulturellen Erbes konfrontiert. Die Lesung beginnt um 20 Uhr im Kulturviereck Haßloch. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro.

„Lieblingsbuchabend“ mit den Böttger-Frauen ist am Montag, 18. November, 19.30 Uhr, in der Gemeindebücherei.

Die Frauen der Buchhandlung Böttger aus Mannheim stellen an diesem Abend Neuerscheinungen und persönliche Lieblingsbücher für Frauen vor. Begleitet wird die Veranstaltung von Tee und Gebäck. Es besteht die Möglichkeit, die vorgestellten Bücher direkt vor Ort zu erwerben. Eintritt im Vorverkauf: vier Euro.

Vorverkauf

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es ab sofort bei folgenden Vorverkaufsstellen: Gemeindebücherei Haßloch, Rathausplatz 3, Telefon 06324 935 453 oder 935-451, Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen, Leo-Loeb-Straße 4, Telefon 06324 935-144, Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Rathausplatz 5, Telefon 06324 935-460, Buch & Papier Schneider, Langgasse 101 (nur für die Lesungen am 7. und 14. November).