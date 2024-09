Die Frauen Union Neustadt hat am Donnerstagabend neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Sylvia Geppert trat erneut an und bekam 100-prozentige Zustimmung. 16 Mitglieder waren zur Sitzung der Frauen Union gekommen. Bezirksvorsitzende Angelique Kapper stimmte die Politikerinnen mit einer Rede zu frauenpolitischen Themen auf den Abend ein. Sylvia Geppert hatte sich im Vorfeld bereits bereiterklärt, erneut zu kandidieren. Dass dies ihm Sinne der Mitglieder ist, zeigt die 100-prozentige Zustimmung bei der Wahl. Der Vorstand der Frauen Union wird komplettiert durch Stellvertreterin Sabine Baßler, Schriftführerin Jutta Fillibeck und die Beisitzerinnen Silvia Kerbeck, Anja Stratmann und Sabine Vollmer. Den Wahlabend nutzte das Vorstandsteam, um Frauen zu ehren, die sich seit Jahren politische engagieren. Die ehemaligen Vorsitzenden Anita Götz und Angelika Joa sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Sabine Baßler, Ingeborg Pappi und Silvia Kerbeck wurden mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent überrascht. Am 2. Oktober trifft sich die Frauen Union ab 18.30 Uhr am KVN-Stand auf dem Weinlesefest.