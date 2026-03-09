Die Handballerinnen der TSG Haßloch dürfen weiter von der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest träumen. Im Spitzenspiel in Marpingen behielten sie die Oberhand.

Im Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Tabellenzweiten HSG DJK Marpingen-Alsweiler setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Marc Robin Eisel/Benedikt Hettich mit einem am Ende klar herausgespielten 27:20 (13:9)-Erfolg durch und geht mit einem Zähler Vorsprung in die verbleibenden beiden Heimspiele. Erfolgreichste Torschützinnen waren Lucie Krein und Katharina Scheid mit jeweils sechs Treffern.

Damit wahrten die „Bärinnen“ zugleich die Chance auf die Dritte Liga in der noch anstehenden Aufstiegsrunde. „Wir sind alle sehr glücklich, dass wir diese Partie gewonnen haben, denn es war ja ein Fifty-fifty-Spiel“, freut sich Kapitänin Ina Bühl. Trainer Marc Robin Eisel: „Wir haben jetzt die Tür zur Meisterschaft und für die Aufstiegsrunde geöffnet. Jetzt liegt es in den verbleibenden beiden Spielen, auch unser Ziel zu erreichen.“ Dementsprechend groß war nach dem Abpfiff die Freude bei der Mannschaft und den mitgereisten Fans.

Dabei lief zunächst nicht alles rund bei den „Blau-Weißen“. Zwar lag Haßloch bis auf den ersten Treffer des Abends durchgängig in Führung, so richtig absetzen konnte sich die Mannschaft zunächst aber nicht. Erst nach dem 4:4-Ausgleich „holte“ Kapitänin Ina Bühl mit ihrem Treffer die Führung zurück, ehe Lucie Krein mit zwei sicher verwandelten Siebenmetern und Angelina Schreyer zur 9:4 (22.)-Führung trafen und die Gastgeberinnen aus dem Rhythmus brachten.

Die Saarländerinnen versuchten alles, konnten jedoch das Angriffsspiel der Gäste aus dem Großdorf nicht unterbinden. „Wir wollten einfach mehr und sind auch einen Schritt mehr gegangen“, meinte Bühl rückblickend. Gegen den Tempohandball der TSG Haßloch hatten die bis dahin ungeschlagenen Gastgeberinnen nichts entgegenzusetzen. So dominierten die Vorderpfälzerinnen auch nach dem Seitenwechsel weiterhin die Partie.

Eine Vorentscheidung war das noch nicht: Marpingen nutzte die Schwächephase der TSG und kam durch Anna Zägel auf 17:19 (47.) heran, woraufhin Trainer Marc Robin Eisel eine Auszeit nahm. Der Profi des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen fand die richtigen Worte und stellte seine Mannschaft neu ein. Zwar verkürzte Marpingen dank Lena Geibel auf 19:20, dann folgte aber ein 7:0-Lauf der Vorderpfälzerinnen zum 26:19 (58.). Damit war die Partie entschieden.

„Uns war von Beginn an klar, dass Marpingen mit einer 3-2-1-Abwehr agieren wird und wir im Positionsangriff nicht so zum Zug kommen werden, wie wir uns das wünschen. Unser Ziel war es deshalb, möglichst wenig Gegentore zu bekommen, was uns auch mit einer starken Abwehrleistung gelungen ist“, sagte Eisel am Ende erleichtert. „Nach der Partie ist der Druck auch bei mir abgefallen, auch wenn ich von Beginn an ein gutes Gefühl hatte, dass wir dieses Spiel gewinnen können.“ Die TSG-Frauen haben nun einige Wochen spielfrei, ehe das vorletzte Heimspiel gegen die SF Budenheim ansteht.