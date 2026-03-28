Gegen die SF Budenheim rennt der Frauen-Handball-Regionalliga-Meister TSG Haßloch schnell einem Acht-Tore-Rückstand hinterher. Dann folgt eine Aufholjagd.

In seinem letzten Regionalliga-Spiel 2025/2026 liegt der schon als Meister feststehende Frauen-Handball-Regionalligist TSG Haßloch im bedeutungslos gewordenen Spiel gegen die SF Budenheim drei Minuten vor dem Seitenwechsel mit acht Treffern zurück. In der Pause werden die TSG-Trainer laut. Allerdings nicht nur wegen der zunächst schlechten Haßlocher Leistung. Gelingt den Gastgeberinnen in der Pfalzhalle die Aufholjagd? Und warum stellt sich Ulf Meyhöfer, Präsident des Handballverbands Rheinhessen-Pfalz, die Frage: „Sangria oder Crémant?

Die Partie am letzten Saisonspieltag der Frauen-Regionalliga beginnt nicht gut für die TSG Haßloch: Maike Fetzner wirft aus halbrechter Position am SFB-Tor vorbei (2.). Ina Bühl scheitert mit einem Schlagwurf aus der Rückraummitte an der guten Budenheimer Torfrau Melissa Kirchner (3.). Ebenso Lucie Krein (4.) sowie Imke Paul jeweils mit Kontern (4.). Dafür treffen die Gäste, die zunächst stets mit einem Tor in Führung liegen, ehe sie ab der zehnten Minute davonziehen: 5:8 (11.), 6:10 (17.) , 8:15 (24.).

Probleme mit Kreisläuferin

Es ist vor allem die große Kreisläuferin Dorina Nahm, die die Haßlocher Abwehr nicht in den Griff bekommt. Nahm trifft siebenmal. „Von der Kreisläuferin wissen wir nicht zum ersten Mal“, sagt TSG-Mannschaftsführerein Ina Bühl später selbstkritisch. Überhaupt die Haßlocher Abwehr. „Es war kein Zugriff da“, gibt Bühl zu. Auch die Haßlocher Torhüterleistung „war nicht so wie gewohnt“. Es habe nichts geklappt.

Das TSG-Trainerteam nimmt schon nach elf Minuten die erste Auszeit, wechselt nun ständig durch. „Ich hatte vorher schon gesagt: Wer meint, es reicht heute Halbgas, der sitzt gleich neben mir auf der Bank.“ Dies hätten sie konsequent durchgezogen. Zur Halbzeit liegt die TSG dennoch mit 12:17 scheinbar geschlagen zurück.

Laute Pause

In der Pause werden die Haßlocher Trainer laut. „Gezwungenermaßen“, betont Marvin Gerdon, der Sportliche Leiter, und lacht. „Der Halbzeit-Act war so laut ...“ In der Pause tritt der erst 15-jährige Eliah Sternhardt, der in Annweiler und Hauenstein lebt, auf und unterhält das Publikum mit lauter Partymusik. „Bei dem Halbzeitstand muss man mal Tacheles reden“, wird Eisel schnell wieder ernst. Und die Trainerworte fruchten zunächst.

Zurück aus der Kabine, legt die TSG eine furiose Aufholjagd hin und kämpft bis zur letzten Sekunde. Ina Bühl spielt Anne Wild am Kreis an: 13:17 (33.). Maike Freitag luchst in der Abwehr dem Gegner den Ball ab – Katharina Scheidt bedient Ina Bühl, die vor dem SFB-Tor frei ist: 15:18 (35.). Angelina Schreyer verkürzt per Strafwurf auf 16:18 (36.). Die TSG kommt mehrfach bis auf ein Tor heran: „Aber der Ausgleich wollte einfach nicht fallen“, ärgert sich Bühl.

Der Knackpunkt

Chancen auf den Ausgleich hat Haßloch. Die wohl größte vergibt Ina Bühl beim Stand von 22:23 zwölf Minuten vor dem Abpfiff selbst, als sie in der Abwehr den Ball erobert, alleine den Ball Richtung gegnerisches Tor dribbelt. Aber Lia Römer bleibt ihr auf den Fersen und spitzelt von hinten den Ball weg. „Dieser Gegenstoß war ein Knackpunkt im Spiel“, sagt Eisel später. 1:38 Minuten vor Schluss verkürzt Lucie Krein per Siebenmeter auf 27:28, 18 Sekunden vor dem Ende auf 28:29. Der Ausgleich gelingt nicht.

Die Budenheimerinnen zeigen vor allem in der Abwehr, aber auch im Angriff mehr Biss. Das Interessante: Vor einem Jahr hatten sie sich wie jetzt Haßloch für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga qualifiziert, waren dort gescheitert. „Diese Runde ist hart“, sagt SFB-Trainerin Nikoletta Nagy. Jetzt in Haßloch „wollten wir einfach ein gutes Spiel zeigen – das war unser Ziel“. Sie bestätigt, dass ihr Team in der Abwehr gut zugegriffen habe. In der zweiten Hälfte jedoch „war unser Rückzugsverhalten nicht optimal“. Doch es reicht zum 29:28-Sieg. Es ist die erste Saisonniederlage für Meister Haßloch.

Sangria oder Crémant?

Apropos Meister: Den ehrt nach der Partie der Präsident des Handballverbands Rheinhessen-Pfalz, Ulf Meyhöfer. Er erzählt, dass er im RHEINPFALZ-Artikel „Die Ersatzleibchenwartin“ vom vorherigen Problem der Haßlocherinnen gelesen habe: Weil sich die TSG bis vor einer Woche mit der HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde geliefert hatte, war es für Haßloch bis dahin schwierig, den Zeitpunkt für die Mannschaftsfahrt festzulegen. Das Team plante deshalb zweigleisig. Bei Erreichen der Aufstiegsrunde soll die Fahrt Ende Juni sein, ansonsten im Mai. Mallorca wäre das Reiseziel im Mai gewesen, Ende Juni geht es in Richtung Elsass.

So habe sich ihm die Frage gestellt: Sangria oder Crémant?, erzählt Ulf Meyhöfer bei der Meisterehrung. Am Samstagmorgen sei er noch schnell ins Elsass gefahren und habe sechs Flaschen Crémant besorgt – die TSG-Abschlussfahrt führe ja nun ins Elsass, sagt der Präsident schmunzelnd – er wohne nur vier Kilometer von Weißenburg entfernt.

Wenn der Druck fehlt

Derweil sind auch die TSG-Trainer wieder besänftigt. „Ich habe den Spielerinnen gesagt, sie sollen zwei Minuten schlecht gelaunt sein“, sagt Marc-Robin Eisel. „Dann sollen sie stolz darauf sein, was sie geleistet haben.“ Die Partie gegen Budenheim „war handballerisch nicht gut, aber kämpferisch.“ Und manchmal sei ein Weckruf gar nicht schlecht, „dass wir keine Übermannschaft sind“. „Vergangene Woche hatten wir unser Ziel, die Meisterschaft, erreicht – da war der Druck auf einmal raus“, ergänzt Ina Bühl. „Scheinbar brauchen wir den Druck.“ Den hat das Team wieder am 25. Mai im ersten Heimspiel der Aufstiegsrunde ...