Seit 21. März ist klar, dass die Handballerinnen der TSG Haßloch Meister der Regionalliga Südwest sind. Jetzt stehen Termine und Gegner der Aufstiegsrunde zur 3. Liga fest.

Am Samstag wird es für die Frauen der TSG Haßloch ernst. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga erwarten die Handballerinnen aus dem Großdorf um 18.30 Uhr mit Frisch Auf Göppingen II gleich den großen Favoriten im TSG-Sportzentrum – Frisch Auf I tritt in der Ersten Bundesliga an. Die inzwischen unbedeutend gewordene Heimpartie der bereits als Absteiger aus der Dritten Liga feststehenden Haßlocher Handballer gegen die TSG Münster ist auf Sonntag, 16 Uhr, verlegt worden.

Kritik am Modus

Die Saison der Haßlocherinnen zieht sich nun bis Ende Mai hin. „Da sollte sich der Deutsche Handball-Bund mal was überlegen“, klagt Peter Wingerter, Manager der TSG-Frauen, über den Zeitplan und den Modus. „Warum dürfen die Meister der Herren sofort aufsteigen und die Frauen nicht?“, fragt er kritisch. Er werde dies klar mit dem Deutschen Handball-Bund kommunizieren. Abgesehen von der sehr lange dauernden Saison kämen in der Aufstiegsrunde noch „enorme Kosten auf uns zu“, begründet er sein Missfallen. Allein die Fahrt zu den Forst Ladies sei einfach 380 Kilometer weit. Wingerter: „Das ist schon ein Brett.“

Die gleiche Kritik kommt übrigens ebenfalls aus dem Lager der Forst Ladies – die Frauen des TSV Ebersberg, TSV EBE Forst United, sind Meister der Regionalliga Bayern. Generell sei diese Saisonverlängerung bei den Frauen „ein Unding“, wird Felix Mäsel, Forsties-Abteilungsleiter, auf der Homepage des Vereins zitiert. „Bei den Männern gibt es diese Runde nicht.“ Vor allem die Dauer störe ihn, so Mäsel. Schließlich müssten die Handballerinnen sechs Spiele bis Mitte Juni bestreiten. „Die erholsame Pause bis zum Start der Vorbereitung auf Regional- oder Dritte Liga ist danach eigentlich viel zu kurz“, weist Mäsel auf einen Nachteil für die Mannschaften in der Aufstiegsrunde hin.

Strukturreform im Frauenhandball

Die Pressestelle des Deutschen Handball-Bundes (DHB) verweist auf eine Strukturreform, die auf seinem 31. ordentlichen Bundestag im Oktober 2021 beschlossen worden ist: „Mit überwältigender Mehrheit wurde die künftige Struktur für einen erfolgreichen Frauenhandball angenommen: 105 der 117 Delegierten stimmten für die Vorlage. Im Strategiepapier 2021 bis 2025 der AG Frauenhandball waren nach der Bundesratssitzung einige Änderungen vorgenommen worden.“ Unter anderem sei die ursprünglich geplante Abschaffung der Dritten Ligen als Teil der Ligenstruktur-Reform zurückgenommen worden, informiert der DHB auf seiner Internetseite. Erste und Zweite Liga sollten mit insgesamt bis zu 28 Mannschaften spielen. Darunter folge die Dritte Liga mit bis zu 36 Teams.

Weniger Teams in Liga drei

In Liga drei sei dabei die Zahl der Mannschaften von 48 auf 36 reduziert worden, informiert die DHB-Pressestelle. Ziel der Strukturreform sei, das Leistungsniveau im Frauenhandball zu erhöhen. Dies sei eine Lösung, die die Landesverbände mit beschlossen hätten. Mindestens in den vergangenen zwei Jahren habe dies gut funktioniert. Die Struktur hingegen bei den Männern sei eine andere. Der DHB sehe die Aufstiegsrunde der Frauen zudem als positiv, sich in der Saison noch länger zeigen zu können.

Die Forst Ladies hatten übrigens schon 2022 als Vizemeister den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft. Erfahrungen in Sachen Aufstiegsrunde in Liga drei hat ebenfalls der HC Schmiden/Oeffingen, Vizemeister der Regionalliga-Baden-Württemberg. Mit einem 39:19-Sieg haben die Handballerinnen aus dem Rems-Murr-Kreis erst am Samstagabend die HSG Leinfelden-Echterdingen besiegt und damit die Regionalliga Baden-Württemberg hinter der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen auf dem zweiten Platz beendet. Damit hat sich das Ensemble zum dritten Mal in Folge für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga qualifiziert. Dies zeige das Potenzial dieser Mannschaft, warnt Marvin Gerdon, Sportlicher Leiter der TSG. Für die Haßlocher sei aber Frisch Auf Göppingen der große Aufstiegsfavorit, ergänzt Peter Wingerter. Gerdon bestätigt dies – er hat in den vergangenen Tagen bereits Videos von Spielen der Aufstiegsrundengegner studiert.

Zwei besten Teams steigen auf

Zehn Mannschaften aus den Regionalligen haben laut DHB für die Aufstiegsrunden zur Dritten Liga der Frauen gemeldet. Jeweils die besten beiden Teams dürfen ab der Saison 2026/2027 in der Dritten Liga spielen, informiert der DHB. Es sei eine reduzierte Anzahl von zehn Teams, weil keine Meldung aus dem Mitteldeutschen Handball-Verband (HV) eingegangen sei und aus dem HV Niedersachsen-Bremen lediglich eine statt der ursprünglich geplanten zwei Mannschaften gemeldet worden sei, teilt der Deutsche Handball-Bund auf seiner Internetseite mit.

Termine

Die Handballerinnen der TSG Haßloch in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga:

25. April, 18.30 Uhr, TSG Haßloch - FA Göppingen II

3. Mai, 16 Uhr, HC Schmiden/Oeffingen - TSG Haßloch

9. Mai, 18 Uhr, TV Forst - TSG

17. Mai, 13 Uhr, FA Göppingen II - TSG

25. Mai, 16 Uhr, TSG - TV Forst

30. Mai, 18.30 Uhr TSG - Schmiden