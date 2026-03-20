Die Handballerinnen der TSG Haßloch können an diesem Samstag ihren größten Erfolg eintüten: Meister der Regionalliga Südwest.

Die Handballerinnen der TSG Haßloch stehen kurz vor dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Knallen an diesem Samstagabend die Korken? Einen Zähler aus den verbleibenden beiden Heimspielen benötigt die Mannschaft um das Trainer-Duo Marc Robin Eisel und Benedikt Hettich, um in der Regionalliga Südwest die Meisterschaft zu feiern und den nächsten Schritt in Richtung Dritte Liga zu vollziehen. Am Samstag um 18.30 Uhr sind die Südpfalz-Tiger im Sportzentrum zu Gast.

Eisel: Sind noch nicht durch

Die Bärinnen wollen im Derby die nächsten beiden Zähler eintüten. „Wir werden die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen und dürfen auch nicht denken, dass wir schon durch sind“, sagt Marc Robin Eisel. „Einfach wird es definitiv nicht. Die 5-1-Abwehr der Südpfalz-Tiger wird eine Herausforderung sein. Dazu sind sie uns von der Erfahrung etwas voraus, da einige Spielerinnen nach dem Trainerwechsel wieder zurückgekehrt sind.“ Der Gegner befindet sich im Kampf um den Klassenverbleib. Die Mannschaft von Trainer Christian Hörner liegt mit 10:30 Zählern auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Freie Tage nach dem Sieg im Topspiel

„Wir haben uns anfänglich immer gegen die Südpfalz-Tiger schwergetan. Ich hoffe, dass wir mit der Länge des Spiels und unserem Tempohandball es schaffen, den nächsten Sieg einzufahren“, sagt Eisel. „Wir müssen versuchen, die Nervosität in solch einem Spiel frühzeitig abzulegen.“ Der 26-Jährige hat seine Mannschaft auf die Partie gut eingestellt, nachdem sie einige freie Tage nach dem Spitzenspiel bei der HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler (27:20-Sieg) hatte. Eisel: „Unser Ziel ist es, dass wir bis zum Ende ohne Niederlage bleiben, deswegen müssen wir fokussiert bleiben.“

Mit der Meisterfeier danach hat er sich nicht beschäftigt. Diese wird Teammanager Peter Wingerter, der fest an einen Sieg der Mannschaft glaubt, kurzfristig auf die Beine stellen. „Die Mädels sind jetzt so nah an der Meisterschaft und ich bin mir sicher, dass sie diese Möglichkeit nicht mehr aus den Händen geben wollen“, so Wingerter.

Einlaufzeremonie

Sollte der nächste Punktgewinn eingetütet werden, wird im Foyer des TSG-Sportzentrums die Party bis Mitternacht steigen. Vor dem Anpfiff soll es eine Einlaufzeremonie von Kindern geben, deren Eltern zu den treuen Fans der Bärinnen gehören. Die TSG Haßloch hofft auf eine gut gefüllte Halle.

Die drei Heimspiele der Aufstiegsrunde wurden bereits von der spielleitenden Stelle terminiert. So haben die Bärinnen – vorausgesetzt, sie gewinnen die Meisterschaft - am 25. April, 19. Mai und 30. Mai Heimrecht. Die Gegner in der Vierer-Gruppe stehen noch nicht fest. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die dritthöchste Spielklasse.

Die Runde kann lang werden

„Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, ich kenne bisher nur die Spieltermine“, so Eisel. „Das kommt noch früh genug.“ Für die nächste Saison hat Wingerter personell die Weichen gestellt. Torfrau Julia Zengerle kommt von der HSG Walzbachtal, und von den Kurpfalz Bären wechseln Janneke Geigle und Viviane Schranz ins Großdorf. „Wir werden unserer Linie treu bleiben. Wir werden weiterhin solide arbeiten, bei uns bleiben und wegen des möglichen Aufstiegs keine wirtschaftlichen Abenteuer eingehen“, verspricht Wingerter. „Das war und ist auch nicht unsere Art“.