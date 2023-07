Durch ihren sehr schwankenden Gang ist eine Frau am Dienstagabend an der Shell-Tankstelle in der Mußbacher Landstraße aufgefallen. Laut Polizeibericht sah ein Zeuge, wie die 46-Jährige sichtlich beeinträchtigt in ihren Mercedes stieg. Dann fuhr sie dem Zeugen zufolge Schlangenlinien und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Der Zeuge informierte die Polizei, die die Frau an ihrer Wohnanschrift antraf. Dort stellte sich heraus, dass sie verschiedene Medikamente eingenommen hatte. Sie musste eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Da keine anderen Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise gefährdet wurden, muss sich die 46-Jährige ausschließlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.