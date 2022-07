Bei einem Zusammenstoß eines Radfahrers und einer Radfahrerin am Samstag hat die Frau nach dem Sturz kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Dank ihres Helms trug die 33-Jährige keine schwerwiegenden Verletzungen davon. Sie musste jedoch zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 11.45 Uhr war der Frau in einer Kurve in der Deidesheimer Schloßwiese nahe dem Bahnhof ein 16-Jähriger entgegengekommen. Laut Polizei fuhr er auf der linken Seite, hatte Kopfhörer im Ohr und hantierte auch noch mit seinem Handy. Dadurch nahm er die Frau nicht wahr. Bei dem Zusammenstoß blieb er unverletzt. Gegen ihn ist ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.