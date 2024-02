Bei einem ungewöhnlichen Einsatz waren Neustadter Feuerwehrleute am Samstag im Weindorf Diedesfeld gefordert. Eine Frau war in einen Kanalschacht gerutscht.

Der Unfall passierte nach Angaben der Feuerwehr am Samstag kurz nach 15 Uhr auf der Großbaustelle in der Diedesfelder Weinstraße. Die Anwohnerin wollte einem ortskundigen Autofahrer erklären, dass er nicht in die Baustelle einfahren darf. Die Frau lief dabei selbst in den Baustellenbereich und trat auf einen mit einer Eisenplatte abgedeckten Kanalschacht. Allerdings war die Abdeckung etwas verschoben, weshalb ein größer Spalt offen stand. Die Anwohnerin sah dies nicht und rutschte bis zum Becken in den Kanalschacht.

Noch vor der Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer die Frau befreien können. Das Rettungsdienstteam nahm einen medizinischen Check vor. Augenscheinlich verlief der Unfall glimpflich, sodass die Frau nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bis zum Eintreffen der städtischen Bauhofbereitschaft sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. Der Bauhof deckte den Schacht ab und sicherte alles mit Warnbaken. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer dreiviertel Stunde beendet. Noch zu klären ist, warum der provisorisch aufgesetzte Kanaldecke verschoben worden war.