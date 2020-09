Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Martin-Luther-Straße in Neustadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann auf dem Radweg aus Richtung Robert-Stolz-Straße kommend auf der für ihn falschen Fahrbahnseite in Richtung Branchweilerhofstraße unterwegs. Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr vom LIDL-Parkplatz auf die Straße und übersah den von rechts kommenden Mann. Es kam zum Zusammenstoß, der 65-Jährige zog sich Prellungen im Hüftbereich zu. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 33-jährige Autofahrerin keinen Führerschein. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei etwa 200 Euro.