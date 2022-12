Eine 76-jährige Frau ist am Samstag gegen 13.20 Uhr beim Einkaufen in der Neustadter Innenstadt bestohlen worden. Die Seniorin hatte laut Polizei in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße kurz ihre offene Handtasche auf dem Boden abgestellt, als eine jüngere Frau die Gelegenheit nutzte, um den Geldbeutel zu stehlen. Die Täterin trug einen schwarzen Kapuzenpullover, mehr ist zu ihr bisher nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, sollen sich unter Telefon 06321 8540 melden.