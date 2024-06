Ein älteres Ehepaar hat sich am Sonntagnachmittag im Kaltenbrunner Tal beim Wandern aus den Augen verloren, sodass eine Personensuche gestartet wurde. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren der Mann und seine Ehefrau in Höhe der Fischweiher im Kaltenbrunner Tal unterwegs, als sie sich plötzlich nicht mehr sahen. Der Mann ging daraufhin zur Kaltenbrunner Hütte und wartete dort auf seine Frau. Er sprach andere Wanderer, die an der Hütte vorbeikamen, auf seine Situation an und bat sie, die Augen offen zu halten. Ein Feuerwehrmann unter den Wanderern aktivierte die Rettungskette, nachdem sich die Frau auch nach längerer Wartezeit nicht meldete. Die Feuerwehr kontaktierte zuerst alle umliegenden Waldhütten und wurde so kurz nach 15 Uhr fündig: Die Frau konnte auf der Totenkopfhütte glücklicherweise unverletzt angetroffen werden. Der Löschzug Süd fuhr sie im Mannschaftstransportwagen zu ihrem Mann an die Kaltenbrunner Hütte.