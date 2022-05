Die Neustadter Polizei hat am Dienstagvormittag eine 23-jährige Ludwigshafenerin aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto unterwegs war. Die Frau wurde um 11 Uhr in der Exterstraße kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen, heißt es im Polizeibericht. Die Frau kam mit auf die Polizeidienststelle, wo ein Drogentest den Verdacht bestätigte. Der Test verlief positiv auf THC – dies ist der Hauptwirkstoff von Cannabis. Die Fahrzeugschlüssel wurden an eine Bekannte der Frau übergeben. Die 23-Jährigen muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.