Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr bei einem Unfall in der Talstraße. Die Unfallverursacherin kam dabei mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Sandsteinmauer. Die Frau war zuvor in Schlangenlinien gefahren, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass vermutlich die Einnahme von Medikamenten im Zusammenspiel mit gesundheitlichen Problemen dazu führten, dass die Frau kurzzeitig die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die Weiterfahrt wurde ihr daher untersagt.