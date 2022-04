Eine 29-jährige Neustadterin hat am späten Mittwochabend wegen eines Streits mit ihrer Nachbarin die Polizei gerufen und wurde dann selbst angezeigt. Die 29-Jährige gab an, von der Nachbarin beleidigt und bedroht worden zu sein. Als die Polizeibeamten eintrafen, berichtete die Frau, kurz zuvor mit dem Auto gefahren zu sein. Ihr Verhalten wies auf Drogenkonsum hin, ein Vortest in der Polizeidienststelle bestätigte das. Die Frau musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert. Ihr Autoschlüssel wurde einer Bekannten übergeben.