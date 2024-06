Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Lambrecht am Freitag, 14. Juni, bei dem eine Frau von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt wurde. Als die Frau gegen 18 Uhr in der Beerentalstraße spazieren ging, so die Polizei, wurde sie plötzlich von einem ihr entgegenkommenden Mann zu Boden gestoßen. Dabei zog sie sich Verletzungen am Handgelenk und am Knie zu. Der Angreifer wird so beschrieben: etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß, kurze helle Haare. Er trug eine Jeans und einen dunkelgrauen Pullover. Bei der gelaufenen Strecke handelt es sich um einen Waldweg (Rundweg Schützenhaus Lambrecht – Am dicken Stein). Zeugenhinweise an die Polizei Neustadt, 06321 8540, pineustadt@polizei.rlp.de.