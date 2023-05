Bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde eine Frau am vergangenen Freitagabend. Laut Polizei war sie gegen 17.30 Uhr in der Siedlerstraße auf die Straße gelaufen, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, um ihrem Hund hinterher zu eilen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, dessen Fahrer trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht habe verhindern können. Vom Rettungsdienst sei die Frau ins Krankenhaus gebracht worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.