Eine 29 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall an der Kreuzung Landauer Straße/Stiftstraße leicht verletzt worden. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar. Daher hofft die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 8540 auf Hinweise von Zeugen. Passiert ist der Unfall, als die 29-Jährige mit ihrem Auto bei grüner Ampel von der Stiftstraße nach rechts in die Landauer Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 21-Jährigen. Laut Polizei ist die 21-Jährige auf der Landauer Straße weitergefahren, obwohl ihre vermutlich Ampel auf Rot stand. Beide Fahrzeuge seien zudem „nicht unerheblich beschädigt“ worden.