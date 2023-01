Die Polizei Neustadt wurde am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz nach Lachen-Speyerdorf gerufen: Gegen 14.10 Uhr meldete sich ein 27-Jähriger bei der Inspektion und sagte, dass seine betrunkene, 24 Jahre alte Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Langensteinstraße randaliere. Auch gegenüber den Polizisten war die Frau sofort aggressiv und beleidigte die Beamten immer wieder. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau ihren Lebensgefährten mit verschiedenen Gegenständen beworfen und das Inventar der Wohnung zerstört hatte. Die 24-Jährige sollte daher der Wohnung verwiesen werden. Dagegen leistete die Frau laut Bericht erheblichen Widerstand, sodass die Polizisten sie fesseln und zur Dienststelle bringen mussten. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Da die 24-Jährige sich weiterhin nicht beruhigen ließ und begann, sich selbst zu verletzten, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Sie erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.