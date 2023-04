Zu einem schweren Verkehrsunfall rückten am Dienstag gegen 14.10 Uhr die Einheiten Esthal, Frankeneck und Lambrecht der Freiwilligen Feuerwehr aus. Auf der Kreisstraße 23 war ein VW-Bus, der in Fahrtrichtung Esthal unterwegs war, von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Auto blieb anschließend am Hang auf dem Dach liegen. Ersthelfer hatten laut Wehr die Frau bereits aus dem Fahrzeug befreit und versorgt. Da die Fahrerin über Schmerzen im Rückenbereich klagte, setzte die Feuerwehr für ihre Rettung nach einer rettungsdienstlichen Versorgung das Spineboard ein. Zur weiteren Abklärung kam die Bullyfahrerin in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte sicherten ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigten die Straße. Während des Einsatzes war die K23 zeitweise voll gesperrt.