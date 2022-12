Zwei wohl etwas leichtgläubigen Franzosen ist am Samstag der Wagen in Lachen-Speyerdorf gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die reisenden Artisten ihren weißen Transporter Renault Master kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Haßlocher Straße abgestellt, um einkaufen zu gehen – allerdings mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor. Als sie zurückkamen, war ihr Fahrzeug weg. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter Telefon 06321 8540 bei der Polizei melden.