Die Franz-Kugler-Straße in Königsbach muss von Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April, in Höhe der Hausnummer 19 voll gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtwerke werden dort Gas- und Wasserhausanschlussleitungen erneuert. Die Umleitung erfolgt über den Hirschhornring beziehungsweise Am Hitzpfad. Der Termin zur Müllabfuhr am 30. April bleibt bestehen.