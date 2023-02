Diesen Donnerstag startet der französische Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ in den deutschen Kinos – nur einen Tag später, am Freitag, 10. Februar, kommt der Regisseur der kulinarischen Tragikomödie, Slony Sow, zur Präsentation ins Neustadter Roxy-Kino. In dem Film spielt Weltstar Gérard Depardieu einen alternden Sternekoch, der nach einem Herzinfarkt und familiären Enttäuschungen sein Leben endlich in die Hand nimmt und nach Japan reist, um der geheimnisvollen fünften Geschmacksnote neben sauer, salzig, bitter und süß auf den Grund zu gehen. Die Japaner nennen diesen Geschmack, der in Soja-Soße oder Parmesan vorkommt, Umami, und genau diesen Titel trägt der Film auch im französischen Original. Neben kulinarischen Entdeckungen wartet auf den Helden im fernen Osten auch die Erkenntnis, dass im Leben Platz für mehr als nur eine Leidenschaft bleibt und es nie zu spät ist, Teil einer Familie zu sein.

Der Premierenabend im Roxy startet um 19 Uhr mit einem Glas Wein und einem japanisch-französischen „Spezialitäten-Teller“. Filmbeginn ist um 20 Uhr. Nach der Vorstellung steht Slony Sow für ein Publikumsgespräch zur Verfügung. Übersetzen wird Corine Breton-Schaaf, Französisch-Lehrerin am Leibniz-Gymnasium. Der Regisseur tritt am selben Tag auf seiner Promo-Tour auch noch in Karlsruhe und Frankfurt auf. Dass er dazwischen in Neustadt Station macht, liege an den langjährigen guten Kontakten zum Verleih „Neue Visionen“, erklärt Roxy-Chef Michael Kaltenegger. Karten unter www.roxy.de. Eine ausführliche Filmbesprechung finden Sie heute auf unserer überregionalen Kulturseite.