Wie können Museen über die Landesgrenze hinweg kooperieren, wenn es um das Thema Eisenbahn geht? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Treffens von Vertretern des Conservatoire de Transports in Weißenburg mit Mitgliedern des Eisenbahnmuseums in Neustadt.

Der Neustadter Werner Schreiner hatte als Beauftragter der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit das Treffen der Museen im Elsass und in der Pfalz initiiert. Es ging um ein Kennenlernen der jeweiligen Vereine und das Ausloten möglicher Kooperationen. Nach einem Rundgang durch das Neustadter Museum legte der Vorsitzende des elsässischen Museumsvereins, Jean Louis Eschenlauer, bei einer Besprechung im Museumstriebwagen dar, warum das ursprünglich „Autocar Anciens de France“ genannte Museum jetzt umfirmiert hat und sich „Conservatoire des Transports“ nennt. Das Museum hat aus einem vom Abriss bedrohten Museum „Musee du Poids Lourd“ im Departement Chers et Loire in den vergangenen rund 40 Lastkraftwagen übernommen.

Klimaschutz im Blick

Jean Montanaro als Sekretär des Vereins und Nathalie Montanaro als Finanzchefin wollten vor allen Dingen auch wissen, wie sich gemeinnützige Vereine wie die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) als Betreiber des Neustadter Museums finanzieren und wie die finanzielle Ausstattung der Museen ist. Reinhard Winkler vom Eisenbahnmuseum erläuterte Hintergründe.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei auch im Sinne des Klimaschutzes wichtig, da beide Museen an der Pfälzischen Maximiliansbahn liegen und somit gut und umweltfreundlich erreichbar seien. Das Altenstadter Museum kann man ab dem Haltepunkt Schweighofen gut erreichen. Der Weg führt dabei über die historische Lauterbrücke, die von den Gemeinden diesseits und jenseits der Grenze gemeinsam restauriert wurde, und vorbei an den Überresten der ehemaligen Wasserburg St. Remy. Man kann aber auch vom Bahnhof Weißenburg aus zum Museum laufen.

Gibt es EU-Mittel?

Für das nächste Treffen werden die Neustadter ins Elsass fahren. Der Förderverein Kuckucksbähnel wird dazu auch einen Ausflug anbieten. Dann soll geprüft werden, wie ein gemeinsames Marketing auf die Beine gestellt werden kann und welche weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit es gibt. Dann wollen die Vereine auch ausloten, ob eine EU-Förderung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit möglich ist. „Spätestens im Dezember 2024, wenn der grenzüberschreitende Zugverkehr zwischen Straßburg und Neustadt seinen Betrieb aufnimmt, soll auch dieses Projekt der internationalen Zusammenarbeit funktionieren“, sagt Werner Schreiner. Er hat zugesagt, die Vereine auf ihrem gemeinsamen Weg zu begleiten.