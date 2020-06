Ein leicht verletzter Fahrlehrer aus Frankenthal und eine leicht verletzte Neustadter Ärztin: Das ist die Bilanz eines Vorfalls vom Freitagmorgen, über den die Polizei am Samstagabend informiert hat. Demnach war der Fahrlehrer mit einer Schülerin in Lachen-Speyerdorf unterwegs, als eine Frau mit ihrem Wagen in Schlangenlinien hinter ihm fuhr und ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Als er bei passender Gelegenheit anhalten und sie stellen konnte, wurde er zunächst beleidigt. Dann setzte die offensichtlich betrunkene Frau ihren Wagen zurück, um im Anschluss zielgerichtet auf den Mann zuzufahren. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt, nahm aber die Verfolgung der nun Flüchtenden auf. Durch den Einsatz von Fahrlehrer und Fahrschülerin, so die Polizei, konnte die 31-Jährige am Ende von Beamten festgenommen werden. In Handfesseln wurde sie auf die Dienststelle gebracht, wo sie während der Blutprobe weiter Widerstand leistete und die Ärztin leicht verletzt. Gegen die Frau werden nun Strafverfahren eingeleitet, zudem muss sie mit Führerschein-Entzug rechnen.