Der Vorsitzende Richter am Neustadter Finanzgericht, Frank Amendt, ist neuer Vizepräsident des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in Neustadt. Amendt war nach dem Studium zunächst an das rheinland-pfälzische Finanzministerium und dann an das Finanzgericht des Landes abgeordnet. Im Dezember 2000 wurde der zweifache Vater zum Richter ernannt, im Februar 2014 zum Vorsitzenden Richter. Er übernahm den Vorsitz zunächst des Vierten und dann des Dritten Senats, den der 57-Jährige auch nach seiner Ernennung zum Vizepräsidenten des Finanzgerichts weiterführt.