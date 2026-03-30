Michael Schädler und Erdal Arslan kommen rum in Neustadt: Sie pflegen als Gewässerwarte Bäche und Gräben. In vielen Fällen sind sie die ersten Ansprechpartner für Bürger.

Ein sonniger Morgen am Roxy-Wehr in der Wallgasse. Dreimal die Woche steuern Michael Schädler (48) und Erdal Arslan (49) diese Stelle in der Neustadter Innenstadt an. Ein Blick in den Speyerbach zeigt: Am Wehr sammelt sich reichlich Müll. Schädler und Arslan haben das auch sofort gesehen. Mit routinierten und zügigen Handgriffen richten sie ihr Werkzeug und bereiten am Wehr alles vor, damit sie loslegen können. Denn genau dafür sind die beiden Gewässerwarte der Stadt da: Sie sollen schauen, dass bei den Bächen und Gräben in Neustadt alles möglichst gut läuft. Müll hat in einem fließenden Gewässer nichts zu tun, er verstopft nur alles. Daher wird nun mühsam alles rausgefischt.

Einer ihrer größten Fans ist Robert Leimkühler, Wasserexperte der Umweltabteilung. Er hat über Jahre am Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept mitgearbeitet und ist die zentrale Schnittstelle bei allen Fragen und Probleme rund um die Neustadter Gewässer. Denn eine zentrale Komponente des Schutzkonzepts ist, dass die Gewässer ungestört fließen können, sich also nichts staut und so Probleme verursacht werden. „Der Vorteil der Gewässerwarte ist, dass sie das ganze Jahr über die Gewässer kontrollieren und pflegen können“, betont Leimkühler. So bekomme man den gewünschten langfristigen Verbesserungseffekt. Das sei einerseits wichtig für den Umwelt- und Naturschutz und leiste andererseits eben einen Beitrag zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge.

Ein paar hundert Kilometer

Seit September sind Arslan und Schädler auf den beiden neuen Stellen. Sie verstehen sich als Team, das alle Aufgaben gemeinsam angeht. Und das bedeutete zunächst einmal, „dass wir für einen Überblick alle Gewässer abgelaufen sind, da kamen ein paar hundert Kilometer zusammen“, so Schädler. Beide machen viele Bilder, dokumentieren den Ist-Zustand und untersuchen die Infrastruktur an Gewässern. Nur so könnten sie dann über die Zeit feststellen, ob sich etwas verschlechtert hat oder gar Schäden aufgetreten sind.

Früher mussten die Mitarbeiter der Umweltabteilung punktuell auf Zuruf vor Ort schauen, wenn Bürger Probleme an Gewässern gemeldet haben. Das sei immer ergänzend zur eigentlichen Arbeit gelaufen, so Leimkühler. Dass zum Team nun zwei Praxis-Spezialisten gehören, erleichtere die Arbeit rund um die Gewässer ungemein. Auch die Bürger hätten schon gemerkt, dass immer mal wieder zwei Männer unterwegs sind und sich Bäche betrachten. „Wir nehmen vieles auf, was uns die Bürger vor Ort sagen. Wir können Fragen beantworten und Probleme mitnehmen und melden“, sagt Schädler. Sie bekämen bei Vor-Ort-Einsätzen eigentlich immer Besuch von Anwohnern. Das sei positiv. Weil die Gewässerwarte dadurch so etwas wie ein Frühwarnsystem sind, denn Probleme landen nun viel schneller bei der Stadt und können dann behoben werden. „Und wir wirken auch präventiv. Es spricht sich rum, dass es uns gibt und wir da sind. Daher scheuen sich manche, Müll illegal zu entsorgen und unerlaubt Wasser zu entnehmen“, sagt Schädler. Arslan ergänzt: „Wir leben auch von den Anwohnern und ihren Angaben, denn wir kümmern uns ja um ein riesiges Netz an Gewässern, da ist jeder Hinweis hilfreich.“

„Gucken, dass Wasser läuft“

Arslan weist noch auf einen weiteren Vorteil hin. Wenn die Stadt Fremdfirmen mit umfassenderen Pflegearbeiten rund um Gewässer beauftrage, „können wir direkt prüfen, ob alle Anforderungen erfüllt werden“. Seinen Job beschreibt der Mann aus Frankeneck flapsig so: „Wir müssen gucken, dass das Wasser läuft und abläuft.“ Der Neustadter Schädler ist nach den ersten Monaten überzeugt: „Die Arbeit geht uns nie aus.“ Um das zu bekräftigen, zeigt er direkt am Roxy-Wehr ins Wasser: „Da ist schon wieder Müll, obwohl wir wöchentlich mehrfach da sind.“ Illegale Abfallentsorgung möglichst direkt wieder zu entfernen sei wichtig, weil sonst immer mehr Müll „angelockt“ werde. Das Thema beschäftige sie ohnehin stark. Besonders oft schauten sie an Brücken nach. „Da halten die Leute an und werfen ihren Kram einfach in Gräben“, so Arslan. Schädler kann sich an einen extremen Fall erinnern: „Da haben wir ein Schränkchen in einem Regenrückhaltebecken gefunden.“

Beim Roxy-Wehr sei außer der Müll-Entfernung zudem das Durchspülen wichtig, sonst gebe es dort Sandablagerungen. Zudem werde die Fischtreppe wöchentlich gereinigt. Die Beispiele zeigten, wie vielfältig das Aufgabengebiet ist. Arslan und Schädler absolvieren daher auch regelmäßig Weiterbildungen. Es gehe darum, möglichst alles rund um die Themen Gewässerentwicklung und Gewässerunterhaltung zu lernen. Das ganze System spiele zusammen, und am Ende stehe im Idealfall der Naturschutz, weil sich Tiere in den sauberen Gewässern wohlfühlten, und der Hochwasserschutz, weil funktionierende Gewässer auch dafür ihren Beitrag leisteten.

Nebenbei packen die beiden auch ganz pragmatisch an. „Kürzlich hatten wir einen Schaden an einer Stützmauer eines Grabens, das haben wir fix ausgebessert“, sagt Arslan. Außerdem fiel ihnen ein defektes Brückengeländer auf, das sie gemeldet haben und das dann schon nach wenigen Tagen repariert war. „Wir sind eben viel draußen und wollen alles im Auge behalten und prüfen und im Zweifel auch beheben“, ergänzt Schädler.