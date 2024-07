Wie eine tolle Helfergemeinschaft mitten in Neustadt bei einer Autopanne hilft.

Wer im Herz der Weinstraße arbeitet oder dorthin einen Ausflug macht, sollte auch ein Herz für seine Mitmenschen zeigen. Dass das tatsächlich funktioniert, beweist ein Erlebnis am Mittwochmorgen. Vor Dienstbeginn wird das Klemmhof-Parkhaus angesteuert. Auf Ebene 1 sieht man aus dem Augenwinkel, dass ein Auto eine Parklücke verlässt. Schon hält der Wagen vor mir. Ob die Person etwa diesen Stellplatz haben möchte? Aber es tut sich erst einmal nichts. Dann steigt die Frau vor mir aus ihrem Auto und hebt entschuldigend die Schultern: Ihr Wagen macht keinen Mucks mehr. Sie kann sich nicht erklären, was da defekt ist. Aber Fakt ist: Nichts fährt mehr.

Derweil hat der Mann nach dem Ausparken gemerkt, dass er nicht weiterkommt. Er steigt aus, fragt und meint gleich: Oh je, da müssen wir schieben, dass vom kaputten Auto nicht alles blockiert wird. Hinter mir warten schon zwei weitere Autos vergeblich auf die Weiterfahrt. Ich steige aus, erkläre der Frau im Wagen hinter mir, dass sie etwas zurückfahren soll, denn nur mit ausreichend Platz können wir das Pannenfahrzeug in die freie Parklücke schieben.

Rückwärts in die Parklücke

Das hat auch die Frau im hinteren Auto der Warteschlange gehört. Sie ruft sofort: Wir müssen schieben, ich komme. Statt aufgeregter Diskussionen und verständnislosem Kopfschütteln hat sich da binnen Sekunden eine tolle Helfergemeinschaft mitten in Neustadt gebildet.

Gemeinsam geht es dann zügig ans Werk. Das Pannenfahrzeug wird erst etwas nach vorne geschoben, um es dann in einem großen Bogen Richtung Parklücke zu bugsieren. Das Lenken ohne Technik ist zwar nicht ganz so leicht. Aber es geht. Die Truppe versteht sich fast blind, jeder macht eifrig beim „Frühsport“ mit. Auch der Sohn der einen Frau hat seinen Spaß, ein unerwartetes Ferienerlebnis. Es dauert nicht lange, da ist das defekte Auto rückwärts in der Parklücke platziert – damit Pannenhelfer gut an die Motorhaube kommen. Man wünscht sich noch einen schönen Tag und der Frau mit der Panne alles Gute. Schon geht jeder seines Weges. Ein schönes Gemeinschaftserlebnis zum Start in den Arbeitstag.