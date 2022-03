Auch wenn der Blick auf die Wettervorhersage nichts Gutes verheißt: In Neustadt soll am Wochenende ganz offiziell der Frühling eingeläutet werden. Das Citymanagement hat dazu schon Vorarbeit geleistet und viele Stellen in der Innenstadt mit Riesenmandelblüten geschmückt. Am Sonntag stehen nun die ersten Sonderveranstaltungen an, die Lust auf einen Bummel durch Neustadt machen sollen. Geboten werden der Frühlingsmarkt, das „Rosa Leuchten im Glas“ und der verkaufsoffene Sonntag. Beim Frühlingsmarkt auf Marktplatz und Hetzelplatz werden ab 11 Uhr verschiedene regionale und internationale Spezialitäten angeboten. Aber auch Gartenfreunde können an den Ständen fündig werden. Dank der Unterstützung von Globus werden zudem 2000 Primelchen verteilt.

Ab 13 Uhr öffnen dann die Läden in der Innenstadt und im Weinstraßenzentrum ihre Türen zum verkaufsoffnen Sonntag. Bis 18 Uhr können Kunden stöbern. Für den verkaufsoffenen Sonntag wird ein kostenloser Shuttle-Busverkehr eingerichtet: Dieser fährt von 10.30 bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Haltestelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltestelle Decathlon).

Beim „Rosa Leuchten im Glas“ werden speziell die Weinliebhaber angesprochen. Sie können im Rathausinnenhof von 13 bis 19 Uhr rund 100 Rosé-Weine, Sekte, Crémants und Champagner von Winzern aus Neustadt und der Pfalz probieren. Außerdem werden ein paar internationale Tropfen präsentiert. Tickets fürs „Rosa Leuchten“ gibt es bei der Tourist-Information (Hetzelplatz 1) und an der Tageskasse. Karten kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Tageskasse.