Garantie für gute Laune: Im Freinsheimer Von Busch Hof fand am Pfingstsonntag das beliebte Konzert des Salon-Orchesters Gilcher statt. Es war wieder ein Ereignis.

Genau weiß Volker Gilcher nicht mehr, seit wann das kleine Orchester besteht: „Bestimmt schon über 35 Jahre.“ Gilcher hat das Ensemble gegründet. Er ist Cellist und Koch. Musik und Kulinarik - beides sind seine Leidenschaften und beides kann er im Von Busch Hof ausleben. Er ist sowohl Gastronom im Restaurant und Weinkeller Von Busch Hof, gleichzeitig auch der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Von Busch Hof Konzertant, der sich exzellenter klassischer Musik widmet.

Exzellent ist sie, die Musik des Salon-Ensembles. Die meisten Musiker spielen in der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, so auch der musikalische Leiter und Primgeiger Frieder Funk. Er wird an diesem Abend unterstützt von Sabine Öpen (Klavier), Johanna Durczuk (Geige), Claudia Scheuber (Flöte), Alexandra Obermeier (Klarinette), Wolfgang Günter (Kontrabass) und Volker Gilcher am Cello. Der Star des Abends: die Koloratursopranistin Eunjeong Hwang.

Das Programm ist ein musikalisches Menü mit vielen Ohrenschmeichlern. Es gibt selten gehörte Stücke, die aber nicht querliegen im musikalischen Genuss, es gibt Scherze, Beschwingtes, Tanzbares und Melancholisches, vieles schnell, anderes getragen und besinnlich, Internationales, von Argentinien bis Ungarn, dazu Bekanntes und Beliebtes von Johann Strauss bis Franz Lehar.

Das erste Stück, „In fröhlicher Gesellschaft“, setzt die Grundstimmung. Es stammt von Gerhard Winkler. Sein Stück „Clarina“ ist ein wunderbares Klarinettensolo, das das Instrument strahlen lässt, eindrucksvoll gespielt von Alexandra Obermaier. Gleich danach folgt Winklers „Kreiselspiel“, ein sehr verspieltes, fröhlich drehendes Stück. Der Komponist hat auch den berühmten Ohrwurm „Caprifischer“ geschrieben.

Winkler ist nicht der einzige Komponist dieses Abends, der auch Schlager geschrieben hat. Lotar Olias, der das interessante Intermezzo „Straßenjunge von Paris“ komponierte, arbeitete für Freddy Quinn. Seefahrt und Fernweh klingen bei diesem Stück aber nicht durch.

Auch Hilde Loewe-Flatter, eine österreichische Komponistin und Pianistin schrieb Schlager. Hier erklingt ihr Tangolied „Es erzählen die Geigen!“. Beliebte Lieder aus beliebten Operetten singt Eunjeong Hwang mit einem alle Höhen meisternden Sopran. Stets bekam sie spontanen Applaus des ob ihrer Koloraturen erstaunten Publikums.

Ein sehr unterhaltsames Stück ist der Foxtrott von Zez Confrey „Kitten on the Keys“: Kätzchen auf den Tasten, und so hört sich das muntere Klavierspiel von Sabine Öpen auch an, mit Anklängen an Ragtime.

Die Geigen spielen eine herausragende Rolle. Die Serenade „Die Geige lockt“ von Oskar Jerochnik, die Andalusische Serenade „Blauer Pavillon“ von José Armandola und das schwindelerregende „Puszta Märchen“ von Hermann Schulenburg sind tolle Demonstrationen, was man aus ihnen herauslocken kann.

Bei der Zugabe bekommt das Publikum noch eine Wahl: Will man ein weiteres Stück von Lehar oder noch mal „Mein Herr Marquis“ aus der Fledermaus mit dem strahlenden Sopran. So war es dann. Ein schönes Finale eines Konzerts auf Top-Niveau.