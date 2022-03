Das Kaufhaus Jedermann der Bürgerstiftung in der Werkstraße 4 (Industriegebiet Süd) veranstaltet am Sonntag, 3. April, zwischen 11 und 17 Uhr einen Frühlingsflohmarkt. Angeboten wird alles rund ums Haus, Garten und Kleider sowie verschiedene Ostersachen. Unabhängig vom Flohmarkt ist das Kaufhaus stets freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet. Das Kaufhaus richtet sich an alle, die auf der Suche nach etwas Originellem sind. Diejenigen, die gerne sammeln und stöbern, können für kleines Geld ihre Schätze erweitern, und diejenigen, die nur wenig Geld in ihrer Haushaltskasse haben, können auf 300 Quadratmetern Gegenstände des Alltagsleben günstig erwerben. Gleichzeitig wird damit ein guter Zweck unterstützt: Der Erlös kommt zu gleichen Teilen den Projekten der Haßlocher Bürgerstiftung sowie des Kinderschutzbunds Neustadt-Bad Dürkheim zugute.