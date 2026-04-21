Die Naturfreunde Neustadt planen einen Neustart für den Verein und das Naturfreundehaus Heidenbrunnertal. Gefeiert wird das mit einem Frühlingsfest am Samstag, 25. April. Nach Veröffentlichung des Termins habe es eine enorme Resonanz gegeben, berichtet Klaus Weller von den Naturfreunden. Der Verein rechne mit 300 bis 400 Gästen über den Tag verteilt. Da es aber nur etwa 30 Parkplätze gibt, befürchten sie, dass die Zufahrtsstraße stark eingeschränkt werden könnte. Der Verein bittet daher darum, nach Möglichkeit mit dem Fahrrad zu kommen, noch im Wohngebiet, also in der Siedlung zu parken oder den Bus (Linien 508 und 515) zu nehmen.