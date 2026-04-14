Die Ortsgemeinde Esthal lädt zu ihrem Frühjahrsempfang ein. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung Informationen von Bürgermeister Gernot Kuhn über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde und Vorhaben des laufenden Jahres. Die Vereine werden mit Infoständen präsent sein, außerdem werden die ehrenamtlichen Helfer der Gemeinde geehrt. Es soll außerdem einen kleinen Umtrunk geben.

Der Frühlingsempfang findet statt am Sonntag, dem 19. April, um 10.30 Uhr im Bürgerhaus.