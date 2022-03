Wie üblich um diese Jahreszeit ist die Anzahl der Arbeitslosen in der Region zurückgegangen. In der Stadt Neustadt waren im März laut der zuständigen Arbeitsagentur in Landau 1628 Arbeitslose gemeldet. Das waren 62 (3,7 Prozent) weniger als im Februar und 230 (12,4 Prozent) weniger als im März 2021. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,8 auf 5,6 Prozent gesunken (März 2021: 6,4).

Im Kreis Bad Dürkheim waren 2781 Menschen arbeitslos, 75 (2,6 Prozent) weniger als im Februar und 583 (17,3 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 3,9 auf 3,8 Prozent (März 2021: 4,6). „Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Wirtschaft lassen sich noch nicht in den Arbeitsmarktdaten erkennen“, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur, Christine Groß-Herick.