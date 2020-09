Der einstige Neustadter Bürgermeister Ulrich Framenau ist am 1. September im Alter von 88 Jahren verstorben. Der gebürtige Schlesier war seit 1969 im Dienst der Stadt. Damals wurde der CDU-Politiker zum Beigeordneten gewählt, von 1978 bis 1988 war er Bürgermeister, zunächst unter der Ägide von Wolfgang Brix, ab 1982 unter Dieter Ohnesorge. In seine Amtszeit fiel die Eingemeindung der neun Neustadter Ortsteile.

In seiner Eigenschaft als Sportdezernent initiierte er unter anderem die Traglufthalle am Stadionbad und engagierte sich für den Bau von Sporthallen, pflegte intensiven Kontakt zu seinerzeit 60 Sportvereinen. Auch stellte er den Kontakt zur Marienhaus GmbH her, die die Trägerschaft des Krankenhauses Hetzelstift übernehmen sollte. Zuvor war die Klinik in städtischer Hand gewesen und sorgte für chronische Defizite im Haushalt. Von 1970 bis 2007 war Framenau im Vorstand der DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar. Nach seiner Pensionierung arbeitete er als Rechtsanwalt.

Lob von Weggefährten

Lutz Frisch, seinerzeit CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, beschreibt seinen politischen Weggefährten als verantwortungsvollen Kollegen, der stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen gehabt habe. Dieter Ohnesorge lobt Framenaus umsichtige Mitwirkung an vielen wichtigen Entscheidungen des Stadtvorstands.

Er wurde bereits am Mittwoch im engsten Familienkreis auf dem Hambacher Friedhof beigesetzt.