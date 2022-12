In der ehemaligen Fachklinik und heutigen Gemeinschaftsunterkunft bekommt Haardt nun endlich den lang geforderten Raum für Treffen von Vereinen, Gruppen, Initiativen, Parteien sowie Sitzungen des Ortsbeirats.

Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) informierte den Ortsbeirat am Mittwoch darüber, dass die Stadtverwaltung zugesagt habe, dafür ab 2023 das ehemalige Café Kontakt bereit zu stellen. Dass man den Raum haben will, darüber waren sich die Mitglieder des Ortsbeirats einig. „Wir machen schon ewig hin und her“, so Kerbeck.

„Wann 2023 bekommen wir den Raum?“, wollte nicht nur Marc-Finn Klein (SPD) wissen. Laut Stadt werde der aktuell als Warenlager für Asylbewerber genutzte Raum renoviert und möbliert, auch eine Küchenzeile werde aufgestellt, so Kerbeck. Dafür seien 10.000 Euro im Haushalt eingeplant.

Zweifel an Zügigkeit

Vermutlich sei die Bauabteilung zuständig, „dann kommen wir in der Rangliste auf Platz 9999 und es dauert ewig“, kommentierte Richard Racs (Grüne). Der stellvertretende Ortsvorsteher Philipp Eber-Huber (Grüne) forderte, dass der Schlüssel bis 15. Januar übergeben werden müsse.

Nach einigem Hin und Her einigte man sich darauf, dass der Ortsbeirat in der ersten Januarhälfte das Warenlager selbst ausräumt. Außerdem soll nach dem Möbel des früheren Sitzungszimmers in der Schule „gefahndet“ werden. Falls diese noch vorhanden sind, könnten die Möbel für den neuen Raum genutzt werden.