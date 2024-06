Da saß er nun auf dem Pflaster vor dem Vortragssaal der Pfalzakademie in Lambrecht, obwohl es drinnen gerade nicht um ihn und seine Spezies gegangen war, sondern um Glühwürmchen. Trotz seiner geringen Größe wurde er nach Ende des Vortrages von den herausströmenden Menschen sofort bemerkt. „Der wächst noch!“, meinten ein paar Kinder überzeugt. Das tut dieser Hirschkäfer aber leider nicht mehr. „Nach dem Schlüpfen aus der Puppe wachsen Käfer nicht mehr“, klärte Ulrich Diehl, Biologe, auf. „Die Larve hatte wohl keine so gute Entwicklung“, vermutete er.

Von den alten Römern wurden Hirschkäfer als Delikatesse verzehrt. Das ist kein Grund für Mitteleuropäer, darüber die Nase zu rümpfen. Denn noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein wurden in Deutschland und Frankreich Maikäfer ebenfalls der Küche zugeführt. Sie waren unverzichtbarer Bestandteil einer herzhaften Maikäfersuppe – im Schnitt 30 Exemplare brauchte man für jeden Esser. Überzuckert oder geröstet, in Honig eingelegt und mit Puderzucker bestreut, waren die Käfer darüber hinaus Grundlage für süße Leckereien.

Von alldem wird der Hirschkäfer aus Lambrecht verschont bleiben. Trotzdem wird er es schwer haben. Vor allem im Kampf, gegen andere, normal große Hirschkäfermännchen, der wie bei einem Rothirsch mit dem Geweih ausgefochten wird. Bei dem Hirschkäfer werden seine auffällig vergrößerten Mandibeln, der Oberkiefer, als „Geweih“ bezeichnet. Immerhin würde nach einem solchen Kampf der unterlegene Käfer danach nicht aufgefressen werden – eine weitere Parallele zum Rothirsch.