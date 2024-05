Zeugen meldeten der Neustadter Polizei am Donnerstag (Vatertag) kurz nach 11 Uhr, dass ein VW Golf in Schlangenlinien auf der B39 in Höhe der Adolf-Kolping-Straße unterwegs sei. In der Branchweilerhofstraße konnte die Polizei den Wagen ausfindig machen und die Fahrzeuginsassen kontrollieren. Alle vier waren betrunken. Beim Fahrer wurde ein Test vorgenommen, der 2,31 Promille ergab. Deshalb wurden der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Wie die Männer den Rest des Vatertags verbrachten, hat die Polizei nicht mitgeteilt.