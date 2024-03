Bei prächtigem Vorfrühlingswetter schlängelte sich am Sonntagnachmittag ein farbenfroher Lindwurm durch Haßlochs Straßen und Gassen. Der Sommertagsumzug lockte wieder zahlreiche Schaulustige an, die 70 Zugnummern an sich vorbeiziehen ließen. Viele Vereine, Kindertagesstätten, Musikgruppen, Organisationen und Unternehmen wirkten bei der 35. Auflage des fröhlichen Spektakels mit. Wegen der Bauarbeiten in der Langgasse mussten die großen und kleinen Umzugsteilnehmer diesmal eine andere als die gewohnte Strecke nehmen. Zuvor wurden auf dem Jahnplatz Hana I. und Nico I. als Sommertagsprinzenpaar 2024 gekrönt. Nach dem Zugende wird auf dem Jahnplatz der Winter verbrannt und bis in die Abendstunden gefeiert. Nach Angaben der Polizei gab es während der Veranstaltung keine Zwischenfälle.