Ausgelassene Stimmung auf dem Dorfplatz beim Haus der Vereine, ein gut besuchtes Festzelt und am Sonntag als Höhepunkt der traditionelle Umzug: Im Walddorf Iggelbach wurden mit der Kerwe vier Festtage am Stück gefeiert, die man sich auch durch ein paar Regentropfen nicht vermiesen ließ. Der Sportverein Iggelbach, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und der Pfälzerwald-Verein hatten alles gemeinsam organisiert. Zahlreiche Besucher lockte der Kerweumzug an, der mit zwölf Gruppen örtlicher Vereine und Institutionen, angeführt vom Musikverein Sembach durchs Dorf zog. Viel Applaus gab es im Anschluss für Debütant Marvin Moser, der erstmals die Kerweredd hielt und mit frischem Witz und Humor vom Ortsgeschehen berichtete. Zum Finale laden die Vereine am Montag zum Frühschoppen und Heringsessen ein. Nach Beerdigung der Kerwe gegen 18 Uhr lässt der Musikverein Elmstein die Feiertage im Festzelt ausklingen.