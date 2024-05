Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Sachen Baustellen geht es in der Innenstadt Schlag auf Schlag. Gerade erst hat die Sanierung der Kellereistraße begonnen, schon steht das nächste Großprojekt an: Ab 21. Mai wird die Fröbelstraße komplett neu gemacht. Dabei wird es auch historisch.

Die Fröbelstraße ist zwar eine eher kleine Straße, aber eine sehr wichtige in der Neustadter Innenstadt. Denn in Verlängerung der Schütt bringt sie als Einbahnstraße