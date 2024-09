Am Donnerstag sollen laut Stadtverwaltung die provisorischen Asphaltarbeiten im zweiten Bauabschnitt der Fröbelstraße ausgeführt werden. Der Abschnitt liegt zwischen Hetzel- und Fröbelstraße 2. Ab Samstag kann die Strecke von der Hetzelstraße aus voraussichtlich wieder genutzt werden, kündigt die Stadt an. Am Montag, 9. September, geht es dann mit dem dritten Bauabschnitt zwischen der Hetzel- und Schwesternstraße los. Für die Arbeiten sind rund sieben Monate veranschlagt. Während dieser Zeit wird die Einbahnstraßenregelung in der Hetzelstraße zwischen Fröbel- und Talstraße sowie in der Fröbelstraße zwischen Hetzel- und Fröbelstraße 2a aufgehoben. Die Umleitung erfolgt weiterhin über die Landauer und die Talstraße. Die Sanierung der Fröbelstraße hat Ende Mai begonnen und dauert zwei Jahre. Im Sommer 2026 soll alles fertig sein. Die Gesamtkosten beziffert die Stadt auf 2,9 Millionen Euro. Darin enthalten sind außer den Arbeiten an der Straße auch die Installation einer neuen Straßenbeleuchtung sowie die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom und Abwasser).