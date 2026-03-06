Neustadt als Fotomodell: Dies gilt für ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt. Warum die Macher das Herz der Weinstraße und die Amalienstraße ausgewählt haben.

Es ist eine fast schon kuriose Szene. Mitten auf der Großbaustelle Amalienstraße ist ein Stativ aufgebaut worden. Umgeben von Material- und Sandhaufen und allerlei Baustellenzubehör lassen sich Germain Robin und Stefanie Ofer vom ungemütlichen Umfeld und dem Trubel aber nicht stören. Ofer hält ein Blatt Papier in der Hand mit einer vergrößerten Fotoaufnahme, und Germain schaut immer wieder auf das Bild und durch die auf dem Stativ angebrachte Kamera. Der Blick geht quer über die Amalienstraße in Richtung Leibniz-Gymnasium – der Turm der Schule ist gut am Ende der Blickachse zwischen den in tiefhängenden Wolken eingehüllten Pfälzerwald-Hügeln zu sehen.

Ofer und Robin gehören jedoch zu keinem Vermessungsteam und sind auch nicht als Bauplaner rund um die Straßensanierung tätig. Nein, was sie nach Neustadt gebracht hat, ist das von der Europäischen Union geförderte Projekt „Horizont Climatic“, dessen Ziel ein „fotografisches Landschaftsmonitoring“ ist. Ofer betreut das Projekt beim Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Germain Robin ist Franzose und hat als Fotograf einen Auftrag für das Projekt bekommen. Beim Biosphärenreservat denkt man in der Region natürlich vor allem an den Pfälzerwald. Dort entstehen auch Fotoreihen, sagt Ofer. Aber nicht nur dort: Man will über das Projekt zudem dokumentieren, wie sich die Orte im Wald und in Waldnähe entwickeln.

Mit den Bäumen wird es spannend

Da passt Neustadt natürlich sehr gut. Trotzdem verwundert der Standort Amalienstraße erst einmal. Denn hier wird seit Anfang 2025 fleißig saniert und alles umgestaltet. „Wir haben den Tipp von der Stabsstelle Klimaschutz bekommen, diesen Standort zu nehmen“, sagt Ofer. Die erste Fotorunde fand 2025 statt. Die damalige Aufnahme zeigt: In der Amalienstraße gibt es schon eine Baustelle, aber es sieht alles noch nicht so wild aus wie jetzt aktuell. Doch sei auch diese Abfolge spannend, meint Ofer. Noch spannender werde es in den nächsten Jahren, „denn hier sollen mit der Sanierung ja auch Bäume gepflanzt werden, und damit ändert sich der Stadtraum dann ganz konkret“.

Stefanie Ofer zeigt Germain Robin die Aufnahme aus dem Vorjahr, damit beim aktuellen Foto der Standort wieder exakt getroffen wird. Foto: Axel Nickel

Um die Aufnahmen am Ende tatsächlich miteinander vergleichen und Entwicklungen bewerten zu können, sei es wichtig, jeweils den exakt identischen Standort für die Fotos zu wählen. Das erklärt, warum Robin und Ofer minutenlang einen Platz für das Stativ suchen und anhand des vergrößerten Fotos aus dem Vorjahr und dem Blick Richtung Volksbadstraße schauen, dass alle Winkel genau so sind wie 2025. Beide sind zufrieden. Und eine erste Veränderung ist gleich erkennbar. Zur Verdeutlichung zeigt Ofer auf das Eckhaus Amalienstraße/Volksbadstraße. Es ist eingerüstet und wird saniert. Zum einen ist die Gebäudeseite zur Amalienstraße hin schon mit frischer Farbe versehen. Aber auch im oberen Rand der Aufnahme gibt es einen Unterschied: „Wir haben jetzt weniger Himmel drauf, weil der Dachbereich des Hauses umgestaltet worden ist.“

Bald alle Fotos online

Ofer und Robin freuen sich über diese Beobachtungen, denn genau solche Veränderungen sollen ja festgehalten werden. Beim Projekt wolle man sich auch damit befassen, wie in Kommunen die Anpassung an den Klimawandel stattfindet. Daher seien die Baumpflanzungen in der Amalienstraße spannend. Weitere Neustadter Standorte für das Fotoprojekt sind das Landesgartenschaugelände rund um den Deponieberg sowie an der Dr.-Welsch-Terrasse, „denn da erleben wir ja eine ganz aktive Landschaftsumgestaltung“, und der Sonnenweg, wo man die Parzellierung sowie die Nutzung der Felder in Hanglage verfolge. Zudem ist die Hertie-Ruine ein Motiv-Standort – dort wird man ebenfalls schon bald eine Veränderung sehen können, da der Abriss in diesem Jahr geplant ist.

Ofer ist gespannt auf die Ergebnisse der Dokumentationen. Nach dem Auftakt im Vorjahr finden jetzt die ersten Wiederholungsfotoaktionen statt. „Ich denke, es wird große Aha-Effekte mit Blick auf die insgesamt 60, 70 Standorte geben durch diese Fotoreihe“, so Ofer. Eine Steuerungsgruppe bewerte alles und lege das weitere Vorgehen fest. Ab 2027 sollen die Aufnahmen über eine Online-Plattform auch öffentlich für alle Neugierigen verfügbar sein. „Wir wollen mit dem Projekt für unsere Region und ihre Entwicklung sensibilisieren“, beschreibt Ofer das übergeordnete Ziel.

Info

Im Rahmen des Projekts „Horizont Climatic“ findet am 16. April ab 18 Uhr in der Biosphärenakademie in Lambrecht eine Ciné-Débat „Klimawandel im Südwesten“ statt. Die Teilnehmer schauen erst eine Dokumentation über die Auswirkungen des Klimawandels. Danach gibt es eine thematische Einführung von Astrid Schamber vom Rheinland-Pfalz-Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen und eine Diskussionsrunde. Anmeldungen per E-Mail an: anmeldung@pfaelzerwald.bv-pfalz.de.