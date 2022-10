Welche Frage ein Schild inmitten von Artgenossen mit lustigen Sprüchen aufwerfen kann.

Alles hat vor vielen, vielen Jahren mit Kalendersprüchen angefangen. Einst waren sie zur Erbauung gedacht und häufig mit biblischen Zitaten garniert. Es kamen Bauernweisheiten dazu, die das Wetter betrafen, oder der Alltag wurde durch Allgemeinwissen aus der Küchenphilosophie bereichert. Mehr und mehr wurde aus den erbauenden Worte ein Spiel mit Wörtern – und damit auch lustiger und kurioser.

Postkarten mit solchen Wortspielen sind ein Verkaufsschlager. Mancher Comedian reiht in seinem Programm jene Sprüche aneinander. Einiges davon ist wirklich originell, und man kann sich der Sprüche auch nach langer Zeit erfreuen. Sie werden auf Schilder gedruckt – langlebig und schön anzusehen im Retrolook. Auch zum Verschenken geeignet. Zu erwerben sind sie im Internet oder in einem Laden in der Kellereistraße.

Stehlen mit den Augen

Immer wieder gerne verweilt man dort vor dem Schaufenster und amüsiert sich köstlich. Da gibt es Schilder zum Umgang mit dem Hund, dem Mann, der Frau, dem Kind, dem Besuch. Ausreden, Attitüden, Missverständnisse, Sprüche aus längst vergangenen Zeiten oder kurioses Neues. Und auch dieses Schild: Fotografieren nicht gestattet. Nun weiß man leider nicht, ob dieses eine zwischen all den Schildern auch verkäuflich ist oder sich das Verbot an die Schaufensterbummler richtet. Aber selbst, wenn es ein Fotografierverbot wäre: Man stiehlt ohnehin am besten mit den Augen.