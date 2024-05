Nach kurzer Krankheit ist der Gimmeldinger Reinhard Kermann am Donnerstag im Alter von 84 Jahren verstorben. Im Weindorf herrscht große Trauer. Denn Kermann war ein wichtiger Fotograf und Chronist für das Leben im Ort.

Wer im RHEINPFALZ-Archiv oder im Internet nach Reinhard Kermann sucht, findet vor allem Bilder von ihm und nur ganze wenige, auf denen er selbst zu sehen ist. Genau das beschreibt ihn sehr gut. Mindestens einmal pro Woche schickte er auch eine E-Mail an die Lokalredaktion. Kermann war gerne und viel in seinem Heimatort und der Umgebung unterwegs. Immer mit dabei: die Kamera. Er beobachtete genau und machte wunderbare Aufnahmen. Wurden diese als Leserfoto abgedruckt, freute sich Kermann – und schickte gerne auch mal ein „Dankeschön“ per E-Mail hinterher.

Reinhard Kermann liebte die Mandelblütenzeit. Diese Aufnahme – Mandelblüten im Licht der frühen Morgensonne – hat er uns Mitte März 2024 als eines seiner letzten Leserfotos geschickt. Foto: Kermann/gratis

„Er war ein sehr liebenswerter, achtsamer und hilfsbereiter Mensch“, beschreibt ihn Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Reinhard Kermann war bis zu seinem Ruhestand Lehrer. „Und auch da war er beliebt, sowohl bei Schülern als auch bei den Kollegen“, sagt Albrecht. Sie bezeichnet ihn voller Wertschätzung als „Dorfgeschichtenerzähler, der immer mit der Kamera unterwegs war“. Einmal im Jahr präsentierte er seine Aufnahmen in der Meerspinnhalle. Vor allem die Mandelblüten und die Mandelblütenhoheiten hat Kermann über Jahre als Fotograf begleitet. „Die Lücke, die er hinterlässt, wird wohl nicht zu schließen sein“, meint Albrecht. Denn Kermann habe zudem auch Wanderführer und Texte über die Ortsgeschichte von Gimmeldingen verfasst.

Beerdigung am Mittwoch

„Er hat sehr viel gemacht“, sagt daher auch Matthias Frey, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Kermann war dort 39 Jahre lang Mitglied, von 1990 bis 2002 Vorsitzender und danach Ehrenvorsitzender. „Sein Faible für die Fotografie war für uns sehr wertvoll. Ich denke, sein Archiv umfasst Millionen Fotos. Und alle Mandelblütenhoheiten haben sich jedes Jahr über seine Fotodokumentationen zur jeweiligen Amtszeit gefreut“, sagt Frey. Im Verein habe Kermann zudem Ausflüge organisiert und sich oft und an vielen Stellen eingebracht, auch als Ortschronist. „Er war sehr beliebt“, betont Frey.

Die Beerdigung von Reinhard Kermann ist am Mittwoch. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr in der Laurentiuskirche in Gimmeldingen.