Am Samstag, 5. November, lädt die Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt zu einer Fotodokumentation ein. Karl Fücks zeigt Fotos verschiedener Orte und Gebäude in und um Neustadt, die damals in unterschiedlicher Weise durch die NSDAP und ihre Organisationen genutzt wurden.

Erläutert werden auch die Funktionen der jeweiligen Behörden und Organisationen, so dass nicht nur ein Überblick über das Stadtbild der damaligen Gauhauptstadt, sondern auch über die lokale Struktur der NSDAP gegeben wird.

Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr in der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, Le Quartier Hornbach. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung unter info@gedenkstaette-neustadt.de oder 06321 9597472 erforderlich. Anmeldungen sind bis einschließlich 4. November, 15 Uhr möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Fotodokumentation ist Teil einer Veranstaltungsreihe im Herbst 2022, die verschiedene Themen vor, während und nach der NS-Zeit in Neustadt behandelt.