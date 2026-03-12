Das 15. „Heimspiel“ im Haardter Schloss wird das letzte sein.

14 „Heimspiele“ mit preisgekrönten Fotoarbeiten des von ihnen 2004 aus der Taufe gehobenen bundesweiten Nachwuchswettbewerbs „Gute Aussichten“ organisierten Josephine Raab und Stefan Becht seit 2012 in ihrem hochherrschaftlichen Domizil im Haardter Schloss. Das „Heimspiel 15“, das an diesem Samstag, 14. März, ab 15 Uhr ansteht, unterscheidet sich davon, denn es wird das letzte sein und zudem eher den Charakter einer Alles-muss-raus-Party haben – ein ungezwungener Plausch über Fotografie im Garten vielleicht inklusive.

Nach 15 Jahren wollten Becht und das Ehepaar Raab ihr Mietverhältnis im Schloss nicht mehr verlängern und ziehen mit ihrer „WG“ nun in eine eigene Immobilie auf der Hambacher Höhe. Weil man dort über weniger Platz verfügt, soll die riesige Sammlung, die sich in 22 Jahren „Gute Aussichten“ im Keller angehäuft hat – neben Fotografien auch andere Kunst, Bildbände sowie Kunterbuntes, wie es heißt – nun an andere Kunstfreunde abgegeben werden.

In Neustadt wird das Projekt aber auch weiter Präsenz zeigen: Von 10. bis 13. September veranstalten Raab und Becht hier zum ersten Mal ein „Festival der Fotografie, Poesie & KI“ mit verschiedenen Spielorten und Partnern. Und die Stadt bleibt auch weiterhin die Zentrale des jährlich stattfindenden Wettbewerbs für Abschlussarbeiten aller deutschen Hochschulen mit Studiengang Fotografie. Nur ausgestellt wird in Neustadt wohl nicht mehr.