Das nächste Forum Landesgartenschau im Roxy-Kino in Neustadt am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr befasst sich mit der geplanten Bepflanzung für die Landesgartenschau 2027.

Welche Pflanzen an welchen Stellen im Gartenschaujahr blühen werden, präsentieren Pflanzplaner Harald Sauer und Katharina Bentz, LGS-Projektleiterin für die gärtnerische Ausstellung, an dem Abend. Das kündigt die Stadt Neustadt an. Bentz gibt zunächst einen Überblick über die Blühflächen auf dem Gelände der Gartenschau. Sauer, bekannt für seine Arbeiten im Ludwigshafener Ebertpark und im Luisenpark zur BUGA23, erläutert die Staudenbeete in der Parkmitte und wie es gelingt, dass diese das Jahr über bunt und lebendig aussehen. Auch Klimafreundlichkeit, Biodiversität und eine harmonische Gestaltung spielen Sauer zufolge bei der Planung eine zentrale Rolle.

Für Hobbygärtner sowie Kommunen und Gewerbebetriebe präsentiere die Landesgartenschau 2027 zudem zwei Varianten eines „Staudengartens für jedermann“ mit klimaresilienten und langlebigen Pflanzen. Nach den Vorträgen haben Besucher die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.